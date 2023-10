Seleção Brasileira chega a Montevidéu para jogo contra o Uruguai | A TARDE

Após o empate frustrante por 1 a 1 contra a Venezuela em Cuiabá, a Seleção Brasileira desembarcou em Montevidéu, palco do jogo contra o Uruguai, marcado para esta terça-feira, 17, às 21h30, no Estádio Centenário, válido pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Após desembarcar no Aeroporto de Carrasco, a delegação foi imediatamente para o hotel. Os jogadores foram assediados pelos torcedores locais. Os comandados do técnico Fernando Diniz iniciam a preparação para pegar a Celeste Olímpica, na tarde deste no sábado, 14. Os uruguaios empataram por 2 a 2 com a Colômbia, fora de casa.

Para esta partida, o Brasil terá o desfalque do lateral-direito Danilo. Ele foi cortado devido a uma lesão muscular e será substituído por Emerson Royal, do

Após 27 rodadas, a Seleção Brasileira perdeu a liderança das Eliminatórias com o tropeço frente aos venezuelanos. Já a Argentina venceu o Paraguai por 1 a 0 e manteve seus 100% de aproveitamento na competição e assumiu a ponta.