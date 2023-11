Seleção Brasileira conhece adversários do pré-olímpico; veja | A TARDE

A Seleção masculina de basquete conheceu os adversários da primeira fase do Campeonato Pré-olímpico, que garante vaga para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. O sorteio da última segunda-feira, 27, definiu o grupo que terá Brasil, Camarões e Montenegro jogará na cidade de Riga, na Letônia. Os confrontos ocorrem entre os dias 2 e 7 de julho.

O torneio contará com seis grupos de três, divididos em quatro cidades, são elas: Piraeus, na Grécia, Riga, na Letônia, Valência, na Espanha, e San Juan, em Porto Rico, desta forma, com dois grupos em cada uma delas. O Brasil faz parte de um dos grupos que jogará a primeira fase e, Riga, assim como Geórgia, Filipinas e Letônia, que fazem parte do grupo A.

Na sequência, os dois primeiros dos grupos de cada cidade disputam uma espécie de semifinal, onde o campeão de cada divisão será o classificado para o Mundial. Desta forma, a seleção brasileira disputa a vaga somente com cinco seleções: Camarões, Montenegro, Geórgia, Filipinas e Letônia.

Sendo anfitriã dos Jogos Olímpicos de 2024, a França já está com a sua classificação garantida. Além dos franceses, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Japão e Sudão do Sul também estão garantidos no torneio.

Valencia

Grupo A: Líbano, Angola e Espanha

Grupo B: Finlândia, Polônia e Bahamas

Riga

Grupo A: Geórgia, Filipinas e Letônia

Grupo B: Brasil, Camarões e Montenegro

Piraeus

Grupo A: Eslovênia, Nova Zelândia e Croácia

Grupo B: Egito, Grécia e República Dominicana

San Juan

Grupo A: México, Costa do Marfim e Lituânia

Grupo B: Itália, Porto Rico e Bahrein