Seleção brasileira de basquete avança às semis de forma invicta | A TARDE

A Seleção brasileira de basquete feminino garantiu mais uma vitória nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, ao aplicar 78 a 57 no time da Colômbia, na manhã desta sexta-feira, 27. Após garantir a classificação para as semifinais no último confronto, o Brasil entrou em quadra apenas para cumprir tabela e manter a invencibilidade.

A partida iniciou favorável para a equipe adversária, que demostrou fome de vitória, conseguindo controlar o ataque e driblar a defesa brasileira, finalizando o primeiro set com um placar de 23 a 22. No entanto, na volta para a segunda parcial, a seleção verde e amarela conseguiu se encontrar na partida e alcançaram a virada, diminuindo o ritmo colombiano e indo para o intervalo com uma vantagem de 10 pontos, 41 a 31.

Para iniciar o terceiro set, a Seleção brasileira notou uma melhora na equipe adversária, que começou a apostar nas bolas de três pontos e encostou no placar. Porém, foi ao fim do período que as mulheres do Time Brasil intensificaram o ritmo e voltaram a liderar com folga, finalizando o set por 52 a 47.

E se o final do terceiro período já foi positivo para as cores verde e amarela, a última parcial conseguiu ser melhor ainda. Para fechar a fase de grupos com chave de ouro, o Brasil conseguiu reforçar ainda mais a vitória ao fechar o placar em 78 a 57.

As principais responsáveis pela pontuação foram Erika, com 14 pontos e 8 rebotes, Sossô, com 13 pontos, e Lucinara e Carina, ambas com 11 pontos.

Desta forma, a Seleção espera a segunda colocada do Grupo A, que conta com Argentina, Cuba, Porto Rico e Chile. A partida ocorrerá neste sábado, 28, prometendo uma chuva de emoções aos brasileiros fãs da modalidade.