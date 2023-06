Seleção Brasileira de Basquete de Cadeira de Rodas estreia com vitória

Neste domingo, 11, a equipe masculina do Brasil fez sua estreia no Campeonato Mundial de basquete em cadeiras de rodas, que ocorre em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Enfrentando a seleção local, os brasileiros conseguiram uma vitória convincente de 83 a 36, marcando um ótimo começo para a participação do time na competição.

Por outro lado, a equipe feminina do Brasil sofreu uma derrota para a Grã-Bretanha, com o placar final de 67 a 35.

O próximo desafio da equipe está marcado para terça-feira, 13, às 5h (horário de Brasília), quando enfrentarão a seleção da Itália. O encerramento da fase de grupos ocorrerá no dia seguinte, no confronto contra a Austrália.

Seleção Feminina

Depois de sofrer uma derrota por cinco pontos para o Canadá em sua estreia, a equipe feminina do Brasil enfrentou a Grã-Bretanha neste domingo, 11.

A seleção europeia, que conquistou o segundo lugar no último campeonato mundial, saiu vitoriosa nesse confronto com um placar de 67 a 35. Agora, as jogadoras brasileiras se preparam para enfrentar a Austrália amanhã, na terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Mundial de basquete em cadeira de rodas, com o jogo marcado para às 11h45.