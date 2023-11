Seleção brasileira termina 2023 com seu pior desempenho desde 1940 | A TARDE

A derrota para a Argentina na terça-feira, 21, no Maracanã, fez o Brasil terminar o ano com a sua pior marca em mais de 80 anos. Neste ano, a seleção brasileira, comandada por Ramon Menezes e Fernando Diniz, disputou nove jogos e conquistou um aproveitamento de apenas 37%. As informações são parte de levantamento do site oGol.

O Brasil não tinha um desempenho inferior ao atual desde 1940, ainda nos primórdios da seleção e 18 anos antes de conquistar a sua primeira Copa do Mundo. Naquele ano, aquela seleção disputou sete amistosos no ano: perdeu quatro (três vezes para Argentina, uma para o Uruguai), empatou duas vezes, e ganhou só um jogo (contra a Argentina). Um aproveitamento de 24%.

O Brasil também teve um desempenho inferior em 1948, quando teve um aproveitamento de pouco mais de 15%. No entanto, naquele ano disputou apenas dois jogos, com um empate e uma derrota. em comparação injusta.

Antes de 2023, o pior desempenho da seleção pós 1940 era o de 1984, quando em três jogos teve aproveitamento de 44%, com uma vitória contra o Uruguai, um empate com a Argentina, e uma derrota para a Inglaterra.