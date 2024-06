Seleção brasileira treina em Orlando, onde enfrenta os EUA na quarta

A atividade reuniu os goleiros Alisson, Rafael e Bento, aniversariante do dia. Amistoso na quarta-feira (12), às 20h, será o último antes da estreia do Brasil na Copa América, daqui a 10 dias - Foto: Marcello Góis

Após vencer o México por 3 a 2 no Texas (Estados Unidos) no último sábado (8), a seleção do Brasil já está de volta à concentração em Orlando, na Flórida, onde disputará na quarta-feira (12) o último amistoso antes da Copa América, que começa em 10 dias. O duelo será contra os anfitriões norte-americanos no estádio Camping Word. A estreia da seleção estreia na Copa América será em 24 de junho contra a Costa Rica, em partida pelo Grupo D, que tem ainda Colômbia e Paraguai.



O curitibano Bento, que teve oportunidade nos amistosos na Europa contra Inglaterra e Espanha, fala da disputa para ser o goleiro titular do time comandado pelo técnico Dorival Júnior

“Disputar posição com ele [Alisson Becker], que foi um cara que eu sempre admirei, é muito gratificante. Para mim é um ídolo no futebol. Cresci vendo ele jogar. Se tiver a oportunidade de jogar, espero poder ter o mesmo nível de partida que eu consegui apresentar nos dois últimos amistosos”, projeta o jogador, que completou 25 anos hoje.

Coletiva de Imprensa da Seleção Brasileira: 10/06/2024 https://t.co/KSH3AcMoIq — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 10, 2024

“Tenho o sonho de jogar na Europa. Acho que todo jogador sonha em jogar lá. Se realmente acontecer isso, espero que seja de forma natural. Se chegar a alguma proposta, vou pensar com muito carinho”.

Quem também falou nesta segunda (10), durante coletiva de imprensa, foi o lateral Guilherme Arana, que analisou a renovação da seleção brasileira. Afinal, dos 26 convocados por Dorival Júnior, 19 vão disputar a Copa América pela primeira vez na carreira.

“Sim, há uma reformulação. Claro que tem jogadores com mais minutos, mais convocações aqui, isso é importante também para os mais jovens que estamos chegando”, afirmou Arana, jogador do Atlético-MG.