Seleção feminina desembarca em Recife para amistoso contra a Jamaica | A TARDE

Parte da delegação da seleção brasileira feminina chegou no estado do Recife para o primeiro dos dois jogos amistosos contra a Jamaica, marcado para o dia 1º de junho, às 17h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.

Na manhã deste domingo, 26, a comissão técnica capitaneada pelo técnico Arthur Elias foi recepcionada no hotel localizado capital pernambucana. A tendência é que as jogadoras se reúnam até no máximo esta terça-feira, 28, para dar início aos treinamentos.

Historicamente apaixonado por futebol, o torcedor pernambucano promete apoio máximo a nossa seleção feminina. Os ingressos dos setores Sul, Leste e Oeste Inferior da Arena Pernambuco foram esgotados rapidamente.

Vale lembrar que o segundo amistoso contra as jamaicanas será no dia 4 de junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador. As caribenhas eliminaram o Brasil na ultima Copa do Mundo. As partidas servirão de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, onde o Brasil buscará a sua primeira medalha de ouro.

A competição ocorre entres os dias 25 de julho e 10 de agosto, com a amarelinha no grupo C, junto com Espanha, Japão e Nigéria.

