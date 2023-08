Seleção precisa vencer a Jamaica para manter sonho de Mundial

As histórias bonitas precisam continuar. A Seleção Canarinho largou muito bem no Mundial. A goleada contra o Panamá encantou os torcedores e encheu de esperança o País. O revés diante da França, em seguida, porém, complicou a vida brasileira.

No momento, as comandadas de Pia Sundhage estão em terceiro no grupo F, com as francesas e jamaicanas à frente do time. Hoje, às 7h (horário da Bahia), o Brasil encara a Jamaica, no Estádio Retangular, em Melbourne, na Austrália, para decidir o futuro na competição.

O panorama que permeia a tabela de classificação é simples: uma vitória coloca a Amarelinha nas oitavas de final da Copa do Mundo e um empate pode servir, desde que a França perca para o lanterna Panamá. O confronto de logo mais promete ser parada dura e a nação torce para que ocorra um ‘filme repetido’ no placar.

Em 2019, em duelo válido pela Copa, as centro-americanas jogaram o primeiro Mundial da sua histórica. Logo no primeiro jogo, três gols de Cristiane garantiram o triunfo da equipe brasileira. Na época, Marta estava machucada.

A craque, seis vezes eleita melhor jogadora do mundo, esteve indisponível no último confronto entre as seleções, mas deve estar em campo hoje. Sua presença, então, é um capítulo à parte que dá ainda mais contornos de dramaticidade ao jogo.

Na coletiva pré-jogo, a treinadora não garantiu a titularidade da veterana. “Essa ‘velha moça’ é importante para todos nós, claro, por toda experiência que ela tem. Vamos ver. O plano de jogo contra a Jamaica é muito importante, porque é agora ou nunca”, afirmou a treinadora Pia.

Agora ou nunca

A frase escolhida pela técnica sueca para representar o embate decisivo tem muitas nuances. A principal, claro, relacionada a classificação para a próxima fase do Mundial. Além desta, no entanto, também há outras de muita relevância.

Isso porque os 90 minutos que estão por vir nesta manhã podem ser os últimos para Marta em uma Copa do Mundo, que carrega o número seis em dois âmbitos distintos. Seis vezes melhor do mundo, também disputou seis edições de Copa e nunca saiu campeã. Para uma atleta tão icônica e histórica, não sentir o gosto de erguer a taça mais esperada de todas certamente não deve ser fácil de digerir.

Aos 37 anos, ser eliminada na fase de grupos poderia ser considerado um grande balde de água fria nos planos de se despedir do torneio da melhor forma possível. O mais próximo que a rainha chegou foi em 2007, quando bateu na trave e foi vice-campeã, perdendo para a Alemanha.

O momento de agora, com a possível despedida, é tão sensível que arrancou lágrimas da jogadora na última coletiva antes do confronto, mesmo que nas palavras a meia tenha demonstrado confiança na vaga. “Estou tão focada na partida que não parei para pensar que esta pode ser minha última coletiva em uma Copa do Mundo, porque não vai ser. Estou confiante e acredito que vamos seguir na competição”, declarou a alagoana.

Se Marta não atuar no duelo, não será por problemas físicos. A meia tratou de garantir que está em plenas condições. “Estou preparada para jogar, não sei quantos minutos, isso é com ela (Pia), mas se tiver que jogar os 90 minutos, vou jogar o tempo todo. Se tiver que jogar alguns minutos, vou jogar alguns minutos. Estou bem”, completou.

'Virão como hienas'

Para que as duas histórias sigam vivas - a de Marta e do próprio Brasil com o Mundial - a Seleção não tem outra alternativa a não ser vencer.

Lorne Donaldson, técnico da Jamaica, sabe disso e afirmou, antes do jogo, que se prepara para conter "ondas de pressão" da Seleção Brasileira.

“Nos primeiros 15 minutos, acho que eles sairão como um bando de hienas selvagens atrás de suas presas. Temos que estar preparados para combater fogo com fogo", analisou o comandante.

A chama das jamaicanas pode vir com 'Bunny' Shaw, estrela da seleção centro-americana. Ela foi expulsa na estreia da Copa, contra a França, cumpriu suspensão contra as panamenhas e estará de volta contra a Seleção Brasileira.

Shaw é o pilar da seleção jamaicana. Com 56 gols, ela é a maior goleadora entre homens e mulheres da história do time nacional. Na atual temporada, soma 31 gols em 31 jogos pela seleção e por seu clube, o Manchester City.

Sem vida fácil, o Brasil terá que se provar para manter vivo o sonho do primeiro Mundial do país e, claro, de Marta, maior jogadora da história.