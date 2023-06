Seleção sub-20 se reapresenta com treino físico visando o Israel

Sem tempo para relaxar, a Seleção Brasileira sub-20, comandada pelo técnico Ramon Menezes, voltou aos trabalhos com menos de 24 horas após a goleada por 4 a 1 sobre a Tunísia.

A vitória garantiu a classificação da Seleção Brasileira Sub-20 para as quartas de final da Copa do Mundo. Agora, a equipe está concentrada na preparação para o confronto contra Israel e já iniciou os preparativos para o próximo desafio.

Na manhã desta quinta-feira, 1º, os atletas realizaram um treino no Hotel Sheraton, localizado em Buenos Aires. Os jogadores que estiveram em campo por mais de 45 minutos dedicaram-se a atividades de regeneração, enquanto o restante do grupo focou no trabalho físico na academia.

Na decisão contra Israel, Ramon Menezes terá desfalques importantes, já que Robert Renan e Arthur estão suspensos e não poderão jogar. A partida está marcada para sábado, 3, às 14h30, em San Juan.