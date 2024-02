Sem Biel e Ryan, Bahia divulga relacionados para o Ba-Vi | A TARDE

Com 24 atletas na lista, o técnico Rogério Ceni divulgou os convocados que vestirão a camisa do Bahia para o confronto diante do Vitória neste domingo, 18, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano de 2024. A partida será no Barradão, sem torcida mista, com pontapé inicial previsto para às 16h.

Entre os relacionados, está o meia Léo Cittadini. Por outro lado, Ceni terá os desfalques de Ryan, que sofreu uma entorse no tornozelo no último jogo, e Biel, que não foi liberado pelo departamento médico por uma gripe.

Confira a lista:

Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe

Cicinho, Gilberto, Luciano Juba e Santiago Arias

Victor Cuesta, Kanu, Gabriel Xavier e David Duarte

Caio Alexandre, Jean Lucas, Yago Felipe, Cauly, Everton Ribeiro, Rezende, Thaciano, Léo Cittadini e Roger

Everaldo, Ademir, Rafael Ratão, Oscar Estupiñan