Sem jogos, Arena Fonte Nova passa por requalificação no gramado

Desde o último jogo entre Bahia e Guarani pela 37ª rodada da Série B, a Arena Fonte Nova não teve mais jogos. Com isso, a empresa que administra o gramado aproveita a "folga" do estádio para fazer uma requalificação na estrutura.

Em nota divulgada para a imprensa nesta sexta-feira, 18, a Arena Fonte Nova disse que o gramado está passando por um "tratamento especial de corte, descompactação e topdressing". Ainda de acordo com o estádio, a entrega da requalificação está prevista para a última semana de novembro.

O próximo jogo no estádio vai acontecer no dia 11 de janeiro, no confronto entre Bahia e Juazeirense, válido pelo Campeonato Baiano 2023.