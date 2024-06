Sem jogos na semana, Bahia faz treino tático no CT Evaristo de Macedo | A TARDE

Sem compromissos na semana, os jogadores do Bahia se reuniram no CT Evaristo de Macedo na manhã desta quinta-feira, 6, para ativações físicas e um treino tático. O próximo jogo do Esquadrão será na próxima quinta-feira, 13, contra o Fortaleza, às 19h, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

De início, os atletas assistiram um vídeo feito pela comissão técnica no auditório. Na sequência, houve uma ativação na academia, sendo seguida pelas atividades de campo.

Após o aquecimento, o treinador Rogério Ceni formou dois grupos que se enfrentaram em duplas com participação dos goleiros. Além disso, o comandante também promoveu um treino tático em campo reduzido.

Ainda sem liberação do departamento médico, o zagueiro Cuesta e o volante Jota seguiram com um trabalho específico com bola ao lado do fisioterapeuta Thiago Teixeira.

