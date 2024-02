Sem multicampeão, NBA divulga titulares do All-Star Games de 2024 | A TARDE

A NBA divulgou, na noite desta quinta-feira, 25, os jogadores que serão titulares, representando as suas respectivas franquias, na edição de 2024 do All-Star Games. A partida acontecerá no dia 18 de fevereiro, na arena do Indiana Pacers, no estado de Indiana. Enquanto o astro Lebron James, do Los Angeles Lakers, será capitão da Conferência Oeste, o grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, comandará o lado leste.

A surpresa na lista ficou por parte da ausência de Stephen Curry, do Golden State Warriors, que ficou de fora pela primeira vez desde 2013, mesmo tendo boas condições de jogo. Na edição passada, o armador teve uma ruptura parcial de ligamentos na parte inferior da perna esquerda e, apesar de estar na primeira lista, não conseguiu se recuperar a tempo.

Confira a lista de titulares:

Os titulares do Leste

Giannis Antetokounmpo

Joel Embiid

Jayson Tatum

Tyrese Haliburton

Damian Lillard

Os titulares do Oeste

LeBron James

Kevin Durant

Nikola Jokic

Luka Doncic

Shai Gilgeous-Alexander

Presente na lista, Lebron James só precisa entrar em quadra para se isolar com o atleta que mais disputou o All Star Game. Anteriormente, o ala-pivô dividia o posto com Kareem Abdul-Jabbar, ambos com 19 participações.

O critério para a lista de titulares é dividido entre votos de fãs, jogadores e imprensa, com peso de 50%, 25% e 25%, respectivamente. Os reservas de cada conferência serão divulgados pela NBA na próxima semana.