Sem Neymar e com jovens do sub-20, Seleção Brasileira é convocada

A primeira convocação da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo feita pelo treinador interino Ramon Menezes foi repleta de surpresas, com oportunidades a jogadores que brilharam com o sub-20 no Sul-Americano de janeiro e a destaques do futebol brasileiro e europeu que não tiveram chances no último ciclo.

Um desfalque sentido foi do atacante Neymar, que está lesionado e não foi chamado nesta sexta-feira, 3. A convocação do Brasil foi feita para o amistoso contra o Marrocos, marcado para o dia 25 de março.

Entre os novatos estão o goleiro Mycael, o zagueiro Robert Renan, o lateral Artur, o volante Andrey Santos e o atacante Vitor Roque, todos com menos de 20 anos. Outros que ganharam uma primeira chance foram os jovens meias André e João Gomes e os palmeirenses Raphael Veiga e Rony, esses mais experientes.

Além disso, Ramon Menezes também chamou alguns remanescentes da Copa do Mundo para dar experiência ao grupo jovem. São eles: Ederson, Weverton, Militão, Marquinhos, Casemiro, Paquetá, Alex Telles, Antony, Richarlison, Rodrygo e Vinicius Júnior.

Confira a convocação:

Goleiros

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Mycael (Athletico)

Zagueiros

Ibañez (Roma)

Militão (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Robert Renan (Zenit)

Laterais

Artur (América Mineiro)

Emerson Royal (Tottenham)

Alex Telles (Sevilla)

Renan Lodi (Nottingham Forest)

Meias

André (Fluminense)

Andrey Santos (Vasco)

Casemiro (Real Madrid)

João Gomes (Wolves)

Lucas Paquetá (West Ham)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes

Antony (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Rony (Palmeiras)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Vitor Roque (Athletico)