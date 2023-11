Sem Wagner Leonardo, João Victor é titular; Confira escalação do ECV | A TARDE

Próximo de garantir o acesso para a Série A, o Vitória entra em campo na noite desta sexta-feira, 20, pela 33° rodada para enfrentar o Sampaio Correia, atual 13° colocado, com 36 pontos, enquanto a equipe baiana segue na liderança da competição com 61 pontos acumulados. A partida será no Estádio do Castelão, em São Luís, no Maranhão.

Sem o zagueiro-artilheiro, Wagner Leonardo, que está suspenso por um 3° cartão amarelo, Léo Condé optou por João Victor para fazer dupla com Camutanga na zaga da equipe baiana. Para compor a defesa, Edson Lucas, lateral esquerdo, e Railan, lateral direito, também foram escalados.

O meio campo da equipe baiana permanece sem surpresas, assim como o ataque, que conta com o artilheiro do Leão na Série B, Léo Gamalho, e o líder de assistências de todo o Campeonato Brasileiro, Osvaldo. Matheusinho e Yuri Castilho seguem no time titular.

Confira escalação completa:

Lucas Arcanjo;

Railan, João Victor, Camutanga, Edson Lucas;

Rodrigo Andrade, Dudu;

Osvaldo, Matheusinho, Yuri Castilho;

Léo Gamalho



Reservas:

Dalton, Marco Antônio, Matheus Trindade, Matheus Gonçalves, Léo Gomes, Felippe Borges, Zé Hugo, Gege, Welder, Wellington Nem, Giovanni Augusto.