Semifinais do brasileiro de Futsal Escolar sub-17 acontecem na sexta | A TARDE

A briga para conhecer quem serão os finalistas da 1ª edição do Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar sub-17 na primeira e segunda divisão acaba nesta sexta-feira, 24, quando teremos as semifinais sendo realizadas.

No período da manhã no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras será palco dos jogos do feminino da primeira Divisão. Em quadra, o Colégio Armim Matte-PR encara o Colégio QI-PB e o ADELL-SC enfrenta a Escola Nossa Senhora de Fátima-DF. Já a Arena de Esportes da Bahia conheceremos os finalistas da 2ª divisão. A Escola José Gomes Lima-AL duela contra o Colégio Guilherme Dourado-TO e a Escola Carlos Augusto-MA joga com o Escola Santana-PE.

No naipe masculino a decisão acontecerá no período da tarde. O Colégio Bento Moussurunga-PR enfrenta o Radar-PE e a Escola 2º Grau-CE confronta com a Escola Alcuino Gonçalo-SC, pela primeira divisão. Já na segunda Divisão, a Escola Santa Catarina-AL enfrenta o Instituto Educacional Paraibano-PB e na sequência o Colégio Santo Agostinho-MG joga com o Colégio Salesiano São José-RN.

Ainda na sexta-feira conheceremos os campeões da 3ª divisão no feminino e masculino em jogos que vão acontecer no Ginásio SESI, em Simões Filhos. As 9h, as garotas do José do Patrocínio-AP enfrentam o Colégio Omega-SE e na sequência, às 10h30, será a vez dos garotos de São João Batista-PI e Nazira Anute-AC brigarem pelo título.

A decisão da 1ª e 2ª divisão acontecem no sábado, 25, com os jogos programados para o Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras.