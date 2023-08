Semifinal do Brasileirão Feminino 2023 acontece neste domingo

O Brasileirão Feminino voltou. Após a pausa para a Copa do Mundo FIFA 2023, a principal competição de futebol feminino do Brasil retoma as semifinais. No próximo domingo, 27, vão se enfrentar Santos e Corinthians, além de São Paulo e Ferroviária, onde as equipes competirão por uma vaga na final.

No estádio Vila Belmiro, localizado em Santos (SP), as Sereias da Vila enfrentam o Corinthians, que é o maior vencedor da competição com quatro títulos. Na outra semifinal, Ferroviária e São Paulo iniciam a disputa pela vaga na final. O primeiro confronto ocorre no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), com o Tricolor recebendo a Ferrinha.

Histórico de confrontos

Na etapa eliminatória do Brasileirão Feminino, houve apenas um confronto entre Santos e Corinthians. Esse encontro ocorreu em 2017, exatamente durante a final. Naquela ocasião, as Sereias da Vila derrotaram o Timão com vitórias de 2 a 0 e 1 a 0, conquistando assim o único título da competição.

Nesta edição atual, para garantir seu lugar na semifinal, o Corinthians encerrou a primeira fase na liderança. Já o Santos ocupou a quarta posição. Durante as quartas de final, o Corinthians superou o Cruzeiro com resultados de 2 a 1 e 4 a 2, enquanto as Sereias triunfaram sobre o Flamengo com placares de 3 a 1 e 4 a 1.

Pela segunda vez, São Paulo e Ferroviária se enfrentarão na fase eliminatória do Brasileirão Feminino. Na edição anterior, ambos os times se encontraram nas quartas de final. Naquela ocasião, o São Paulo teve a melhor, conseguindo avançar para a semifinal com um empate sem gols no primeiro jogo e uma vitória por 2 a 0 no jogo de volta.

Enquanto a Ferroviária busca conquistar seu terceiro título na competição, as jogadoras do São Paulo almejam conquistar o troféu pela primeira vez. Nas quartas de final, a equipe de Araraquara eliminou o Internacional, vencendo ambos os jogos por 1 a 0 e 3 a 0. No clássico "Choque-Rainha", o São Paulo superou o Palmeiras com um empate de 1 a 1 e uma vitória de 3 a 1, garantindo sua vaga na semifinal.