Sempre ele: CR7 decide e Al-Nassr é campeão da Liga dos Campeões

Em um duelo entre times sauditas, o Al-Nassr venceu o Al-Hilal por 2 a 1 com dois gols do astro Cristiano Ronaldo, na prorrogação no sábado, 12, conquistando assim o título da Liga dos Campeões Árabes.

Michael, ex-jogador do Flamengo, fez o primeiro gol para o time do técnico Jorge Jesus aos seis minutos do segundo tempo. Depois, Cristiano Ronaldo empatou aos 29. Na prorrogação, o craque português marcou novamente aos 8 minutos, de cabeça, garantindo o gol que deu o título ao Al-Nassr.

Com Luís Castro como técnico e jogadores como Anderson Talisca e Alex Telles, o time finalmente quebrou a sequência de temporadas sem vitórias e levou o título. Nas temporadas 2021/22 e 2022/23, mesmo jogando pelo Manchester United e Al-Nassr, Cristiano Ronaldo não conseguiu vencer. Mas no começo de 2023/24, ele conquistou seu primeiro campeonato atuando na Arábia Saudita.