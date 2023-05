Sergio Rico não apresenta evolução nas últimas horas, diz hospital

O goleiro Sergio Rico teve a sua situação de saúde divulgada nesta quarta-feira, 31, pelo Hospital Universitário Virgen del Rocío, de Sevilla. Segundo comunicado, o defensor não apresentou evolução em seu quadro nas últimas horas e segue sedado e estável.

"Após 72 horas de tratamento intensivo no Hospital Universitário Virgen del Rocío, Sergio Rico continua em quadro estável, dada a severidade de suas lesões. Ele continua sob sedação, com supervisão próxima e monitoramento, sendo cuidado pela equipe médica intensiva, além da consulta de especialistas multidisciplinares", divulgou a equipe médica que está cuidando do jogador.

Rico estava de folga cavalgando na região de Huelva, na Espanha. Ele foi atingido por outro cavalo em fuga e sofreu um acidente. Com traumatismo craniano, o goleiro foi levado para o hospital de helicóptero.

Nesta segunda-feira, 29, a esposa do goleiro, Alba Silva, utilizou o Instagram para deixar uma mensagem para o marido. "Não me deixe sozinha, meu amor, porque te juro que eu não posso e não sei viver sem você. Estamos te esperando, minha vida! Te amamos tanto", publicou.

Goleiro reserva do Paris Saint-Germain, Rico não entrou em campo na atual temporada. O atleta chegou ao PSG em 2019 e disputou 24 partidas.