Série B: Criciúma é derrotado pela Chapecoense e se distancia do G-4 | A TARDE

O Criciúma e Chapecoense se enfrentaram na noite da última sexta-feira, 13, em clássico catarinense válido pela 32ª rodada da Série B. O Tigre foi derrotado por 2 a 1 no Heriberto Hülse, com gols marcados por Gustavo Cazonnati para a Chape, enquanto Hygor diminuiu o placar para.

Com o resultado, a Chapecoense, que luta para escapar da zona do rebaixamento, segue na 17ª colocação, com 33 pontos somados, a um ponto a menos que a Ponte Preta, primeiro time fora do Z-4.

O resultado negativo complicou a vida do Criciúma, que esta na 8ª posição, com 51 pontos, e perde a oportunidade de encostar no Guarani, atual 4° e próximo adversário do Vitória, com 54 pontos.

O time carvoeiro volta a campo pela Série B no próximo sábado, 21, fora de casa, em confronto direto contra o CRB, às 17h. Já a Chape viaja até Recife e encara o Sport, na próxima sexta-feira, 16, às 21h30.