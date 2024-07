Série B: Fluminense garante classificação antecipada a semifinal

Torcida do Flu de Feira comemora a classificação a semifinal - Foto: Rafael Falcao / @1993rafaelfalcaofoto

Faltando apenas três rodadas para o término da primeira fase da Série B do Campeonato Baiano, a disputa pela classificação as semifinais da divisão de acesso está ainda mais acirrada. Ao final da 7ª rodada, realizada na última quarta-feira, 4, o primeiro time classificado é o Fluminense de Feira, líder da competição.

Jogando no Joia da Princesa, o Touro do Sertão derrotou o Porto pelo placar mínimo e se garantiu na semi. O tricolor soma 18 pontos, enquanto o time de Porto Seguro tem nove. Também em Feira de Santana, o vice-líder Colo-Colo venceu o Feirense por 3 a 1. O Tigre tem 15 pontos somados.

O terceiro colocado Grapiúna goleou o lanterna Jacobinense por 4 a 1, no Mário Pessoa. O Bem-Te-Vi do Sul tem 12 pontos. O time de Jacobina amarga a lanterna, com apenas dois.

Enfim, o Vitória da Conquista venceu. O Bode derrotou o Leônico por 3 a 1, no Lomanto Jr, e entra na briga por uma das quatro vagas a segunda fase. O Bode subiu para sexto, com nove pontos. O Moleque Travesso é o sétimo, com a mesma pontuação.

Na Arena Cajueiro, o penúltimo colocado Galícia empatou sem gols com o SSA FC, atual quarto colocado. Ainda sem vencer, o Demolidor de Campeões é o penúltimo colocado com quatro pontos. A equipe soteropolitana soma 10 pontos.

Confira os jogos da penúltima rodada da 1ª fase do Baianão Série B:

6/7 - sábado

18h - Colo Colo x Fluminense de Feira - Mário Pessoa, em Ihéus

Dia 7/7 - domingo

15h - Feirense x Vitória da Conquista - Joia da Princesa, em Feira de Santana

15h - Jacobinense x Galícia - Waldomiro Borges, em Jequié

19h - Leônico x Porto - Waldomiro Borges, em Jequié

20h - SSA FC x Grapuíba - Arena Cajueiro, em Feira de Santana