Série D: Atlético e Bahia de Feira ficam no empate; Jacuipense perde

A Série D do Campeonato Brasileiro está na quinta rodada, e neste fim de semana, os três representantes baianos entraram em campo no interior do estado. No entanto, nenhum time conquistou os três pontos e todos estão fora do G-4 da Grupo 4 da quarta divisão nacional.

No sábado, 3, o estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, recebeu o confronto baiano entre Atlético e Bahia de Feira. A partida terminou com um empate sem gols que não foi bom para nenhuma das equipes.

Em Riachão do Jacuípe, na Arena Valfredão, o Jacuipense recebeu o Retrô, de Pernambuco, e acabou derrotado pelo placar mínimo. O zagueiro Guilherme Paraíba, de cabeça, marcou o único gol do jogo.

A situação das equipes baianas não é das melhores, mas quem vive um drama é o Atlético, que ainda não conseguiu vencer na competição. São dois empates e três derrotas em cinco jogos, e a última colocação no grupo.

Bahia de Feira e Jacuipense aparecem um pouco acima na tabela, em quinto e sexto, respectivamente. Enquanto o Tremendão tem seis pontos somados, dois atrás do Cruzeiro-AL, quarto colocado, o Leão do Sisal somou cinco pontos.

As equipes voltam a campo no meio da semana para os jogos da 6ª rodada. Na quarta-feira, 7, às 19h, o Bahia de Feira recebe o Falcon-SE, na Arena Cajueiro. Uma hora mais tarde, a bola rola para ASA-AL e Atlético, em Arapiraca. Por fim, na quinta, o Jacuipense volta à Arena Valfredão para encarar o Cruzeiro-AL, em confronto direto.