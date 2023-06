Série D: Atlético vence a primeira e Bahia de Feira volta ao G-4

A 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro começou na última terça-feira, 6, e nesta quarta, dois clubes baianos entraram em campo e deram alegria aos seus torcedores. O Atlético de Alagoinhas conquistou a primeira vitória na competição e o Bahia de Feira está de volta ao G-4 do grupo 4.

Em Arapiraca, na Arena Fumeirão, o Atlético de Alagoinhas venceu o ASA por 1 a 0 com gol de Adriano Michael Jackson, em cobrança de pênalti. Esse resultado fez o time sair da lanterna e subir uma posição no grupo 4. O Carcará agora é o sétimo colocado, com cinco pontos em seis jogos.

Com gol de pênalti, Atlético de Alagoinhas conquista primeira vitória na Série D | Foto: Apollo Fotografia | ASA

Já na Arena Cajueiro, o Bahia de Feira bateu o Falcon, de Sergipe, por 3 a 1, e voltou ao G-4 do grupo 4. Com os gols marcados por Kesley, Kanela e Knupp, o Tremendão chegou aos nove pontos em seis rodadas e ocupa a quarta colocação.

O Jacuipense, outro representante do estado, entra em campo na noite desta quinta-feira, 8, no estádio Valfredão, contra o Cruzeiro-AL. A bola rola a partir das 19h, e em caso de vitória, o Leão do Sisal chega a oito pontos e encosta nos quatro primeiros.