Série D: Itabuna e Juazeirense empatam; Jacuipense venceu fora de casa | A TARDE

Pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, três equipes da Bahia entraram em campo neste sábado, 25. Itabuna, pelo grupo F, e Juazeirense, pelo grupo D, ficaram no empate. O Jacuipense, por sua vez, conseguiu vencer fora de casa e somou três pontos, alcançando a 3ª colocação do D.

Enquanto o Dragão do Sul empatou sem gols com o Nova Iguaçu, ficando na 2ª colocação do grupo, com nove pontos, o Cancão de Fogo saiu atrás com um gols de Bruno Menezes, do Asa, mas empatou com José Romário, ficando no 1x1. Desta maneira, a equipe de Juazeiro segue sem vencer na competição e na 7ª colocação.

Na sequência, o Leão do Sisal venceu o CSE por 2x1, fora de casa, chegando a 8 pontos na Série D. Alex e Matheus Firmino balançaram as redes para a equipe baiana, Benilto Arruda descontou. Esta foi a segunda vitória do Leão na Série D, chegando a oito pontos.

Para voltar a vencer na próxima rodada, o Jacuipense entra em campo novamente no sábado, 1, contra o Itabaiana, às 15h, no Estádio de Pituaçu. Ainda no mesmo dia, o Juazeirense enfrenta o Petrolina, fora de casa, às 16h. Para fechar a 6ª rodada das equipes baianas, o Itabuna entra em campo no domingo, 2, contra o Serra, às 16h, em Pituaçu.

Publicações relacionadas