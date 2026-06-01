Série D tem rodada de fogo com dois times baianos brigando por vaga

A última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro chegou e promete sentimentos mistos para os quatro representantes baianos na competição. Única classificada à próxima fase entre eles, a Juazeirense ficou no empate em 0 a 0 na última partida diante do Atlético de Alagoinhas, que não tem mais chances de classificação.

O Cancão de Fogo aumentou o jejum de vitórias para cinco jogos e entra em campo na 10ª rodada da primeira etapa buscando afastar a fase negativa e subir de posição no Grupo A10 para avançar a uma chave "mais fácil" no mata-mata. Com 14 pontos em nove jogos, a equipe encara o CSE-AL que ainda luta pela última vaga no G-4.

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Quem está na frente pela quarta colocação é o Jacuipense, que empatou com o líder CSA-AL na última partida e depende apenas de si para se classificar. Com 12 pontos — três a mais que o concorrente alagoano —, o Leão do Sisal pode até empatar para garantir a vaga à segunda fase da Série D.

Na última rodada, a equipe de Riachão do Jacuípe recebe o ASA-AL, que já está classificado e briga para assumir a liderança do Grupo A10, que hoje pertence ao CSA. O Azulão tem 18 pontos — três a mais que o clube conterrâneo, além de uma vitória e saldo de gols superior ao segundo colocado.

Atlético e Porto

Lanterna do Grupo A10, o Atlético de Alagoinhas tem apenas cinco pontos, um único triunfo na competição e vive uma fase delicada após o rebaixamento à Série B do Campeonato Baiano nesta temporada. O Carcará foi o lanterna do Baianão 2026.

Na 4ª colocação do Grupo A12 com dez pontos, o Porto também depende apenas de si para avançar à próxima fase da competição: basta vencer ou empatar diante do Rio Branco-ES, na última rodada. O caçula da Série D amarga um jejum de quatro jogos consecutivos sem vitórias e busca a classificação logo na primeira participação na história do Brasileirão.

Jogos da última rodada da 1ª fase da Série D