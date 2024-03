Sinner vence Lehecka e avança às semifinais de Indian Wells | A TARDE

O tenista italiano Jannik Sinner, invicto nesta temporada, venceu nesta quinta-feira (14) o tcheco Jiri Lehecka e avançou às semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, onde poderá repetir o duelo do ano passado contra Carlos Alcaraz.

O espanhol, que na ocasião venceu Sinner em sua trajetória rumo ao título, enfrenta o alemão Alexander Zverev nas quartas de final, disputadas integralmente nesta quinta-feira.

Sinner, número três do ranking mundial, abriu a programação com uma contundente vitória sobre Lehecka (32º) por 6-3 e 6-3 em uma hora e 28 minutos.

O italiano de 22 anos permanece invicto nos 16 jogos disputados em 2024.

No meio dessa ótima sequência, conquistou o tão aguardado primeiro título de Grand Slam no Aberto da Austrália, em janeiro, e agora repete as semifinais em Indian Wells, torneio que abre o calendário de Masters 1000 do ano.

Esta série de vitórias no início da temporada é a sétima melhor da história da ATP, ainda muito longe dos 41 triunfos seguidos de Novak Djokovic em 2011.

O tenista italiano se adaptou melhor nesta quinta-feira ao vento do deserto de Indian Wells em comparação com Lehecka, que fez sua estreia em um Masters 1000.

O tcheco de 22 anos facilitou para que Sinner abrisse uma vantagem ao cometer 11 erros não forçados (contra um de seu adversário) no primeiro set.

No segundo, o irregular Lehecka também não encontrou o bom nível com o qual conseguiu eliminar neste torneio nomes como Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas.

Sinner chegou à sua sexta semifinal de Masters 1000 sem conceder uma quebra ao tcheco.

Nas outras duas quartas de final, o russo Daniil Medvedev, finalista em 2023, joga contra o dinamarquês Holger Rune e o norueguês Casper Ruud enfrenta o americano Tommy Paul.

-- Resultados das quartas de final do torneio de Indian Wells:

- Masculino (Masters 1000)

Jannik Sinner (ITA/N.3) x Jiri Lehecka (CZE/N.32) 6-3, 6-3

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) x Alexander Zverev (ALE/N.6)

Tommy Paul (EUA/N.17) x Casper Ruud (NOR/N.9)

Daniil Medvedev (RUS/N.4) x Holger Rune (DIN/N.7)