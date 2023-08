Só o Bahia continua com 100% de aproveitamento no Baiano feminino

A terceira rodada do Campeonato Baiano Feminino aconteceu neste final de semana e só o Bahia continua com 100% de aproveitamento na competição depois de três rodadas.

As Mulheres de Aço venceram fora de casa o Astro pelo placar de 3 a 0, seguem invictas no campeonato e líderes disparadas da competição de 2023. Outro destaque da rodada foi a goleada que o Atlético aplicou no Redenção, as atleticanas venceram pelo placar de 4 a 0.

A quarta rodada do Baianão Feminino acontece no próximo final de semana. Confira os resultados da terceira rodada do Campeonato Baiano:

Atlético 4 x 0 Redenção

Vitória 0 x 0 Lusaca

Astro 0 x 3 Bahia

Jacuipense 2 x 1 Leônico