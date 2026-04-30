CIRCUITO BRAZUCA DE PENEIRAS
Sonha em ser jogador? Galícia seleciona garotos nesta sexta e sábado
Galícia Portal Brazuca realizam seletiva gratuita para categorias Sub-12 ao Sub-16 em Lauro de Freitas; inscrições estão abertas e exi
O Galícia Esporte Clube, tradicional força do futebol baiano, confirmou a realização da primeira etapa do Circuito Brazuca de Peneiras nos dias 01 e 02 de maio (sexta-feira e sábado).
A avaliação será realizada na Arena Villa Galícia, em Lauro de Freitas, e busca identificar novos talentos para as categorias de base do clube.
Confira os horários e categorias
- Sexta-feira (01/05): categorias: sub-12 e sub-13 / apresentação: 13h
- Sábado (02/05): categorias: sub-14, sub-15 e sub-16 / apresentação: 08h
Oportunidades no futebol de base
Diferente de avaliações comuns, o Circuito Brazuca é considerado o maior ecossistema de captação do país. Os atletas aprovados terão a chance real de integrar o elenco do Galícia em competições oficiais de peso em 2026:
- Campeonato Baiano (divisões de base)
- Copa Dois de Julho
- Copa Salvador
Além do teste em campo, o evento oferece um diferencial competitivo: o legado educacional. Os participantes terão acesso a conteúdos sobre marketing esportivo, saúde mental e educação financeira, preparando o jovem para os desafios do alto rendimento.
Passo a passo: como fazer a inscrição
As inscrições são gratuitas, reforçando o caráter democrático do evento. Siga as instruções:
- Inscrição online: deve ser feita exclusivamente pelo site oficial Portal Brazuca.
- Ação solidária: no dia do evento, o atleta deve entregar 1 kg de alimento não perecível. as doações serão destinadas a instituições de caridade locais.
- Localização: Arena Villa Galícia (antigo Vilas Tênis Clube), Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador).
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