Sorteio definiu os grupos da Copa do Nordeste 2024; confira como ficou | A TARDE

Os grupos da Copa do Nordeste 2024 já estão definidos. O sorteio foi realizado no Teatro Silvio Mendes, no Sesc Cajuína, na noite desta quinta-feira, 18, em Teresina, capital do Piauí. A fase de grupos do Nordestão vai ocorrer entre o dia 4 de fevereiro e 27 de março. Os 16 times classificados foram divididos em duas chaves com oito clubes cada um.

O evento contou com a presença dos representantes das federações estaduais e também de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O fórmula de disputa segue a mesma dos últimos anos, com os quatro melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final, que será disputada em 10 de abril. As semifinais serão disputadas no dia 24 de abril.

Diferente das fases anteriores, a grande final terá jogos de ida e volta, que devem ocorrer nos dias 5 e 9 de junho

Confira os grupos da 12ª edição da Copa do Nordeste:

Grupo A: Ceará, Sport, CRB, Vitória, Botafogo-PB, América-RN, Maranhão e River-PI;

Grupo B: Fortaleza, Bahia, Náutico, ABC, Treze-PB, Altos-PI, Juazeirense-BA e Itabaiana-SE;