Sport é punido e Vasco vence confronto da Série B por W.O

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou nesta quinta-feira, 9, o caso que envolveu os time Sport e Vasco em confronto pelo Campeonato Brasileiro da Série B, em outubro. O clube pernambucano foi punido com oito jogos de portões fechados, multa no valor de R$ 180 mil, além da perda do ponto conquistado na partida. O clube carioca foi declarado vencedor por 3x0 ganhando mais 2 pontos.

A decisão do Supremo se deu com base nos incidentes ocorridos no dia 16 de outubro, pela 35ª rodada da Série B. Naquela ocasião, a torcida rubro-negra invadiu o campo de jogo em protesto por um pênalti marcado para o Cruz-Maltino aos 49" do 2º tempo.

Os torcedores chegaram a agredir policiais e funcionários da Ilha do Retiro. A confusão generalizada levou ao árbitro Raphael Claus apitar o fim da partida. Com os dois pontos a mais, o Vasco encerra a Série B com 64 pontos, seguindo na terceira colocação.