STJ deve autorizar prisão do ex-jogador Robinho por estupro | A TARDE

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) está prestes a autorizar uma ordem de prisão para o ex-jogador de futebol Robinho. O julgamento do caso será realizado no final de março. Ele foi condenado na Itália a nove anos de prisão por participação em um estupro coletivo. A vítima é uma mulher de origem albanesa.

Segundo o canal CNN, é provável que a sentença proferida pela justiça italiana a Robinho seja deferida e consequentemente, que sua prisão seja concedida. O ex-atleta será julgado na Corte Especial do STJ, que conta com os 15 ministros mais antigos do colegiado. Eles irão decidir se a sentença será validada. Caso o julgamento termine empatado, a presidente Maria Thereza de Assis Moura dará o voto decisivo.

O crime foi cometido em uma boate de Milão, em 2013. A maior instância da justiça italiana proferiu a sentênça definitiva nove anos depois, em 2022. Um mandado de prisão internacional foi expedido em 16 de fevereiro. Os advogados de acusação apresentaram um áudio gravado em um carro, que registrou um diálogo entre Robinho e seus amigos, o que confirmou a versão apresentada pela vítima.

Robinho ainda não cumpriu pena e segue a vida normalmente no Brasil, já que cidadãos brasileiros não podem ser extraditados. Com isso, a Justiça italiana pediu que o ex-jogador cumprisse a pena no país.