Sub-15 e sub-17: Confira nova programação das quartas de final

A Federação Bahiana de Futebol definiu, na tarde desta quinta-feira, 28, as quartas de final do campeonato baiano Sub-15 e Sub-17. Além dos confrontos e datas, também foram divulgados os horários e locais.

A rodada do sub-15 inicia neste sábado, 30, com duas partidas iniciais às 9h. São elas: Atlântico e Conquista no Estádio Viriato Corrêa, em Nazaré, e Jacuipense e Camaçariense em Pituaçu. Para encerrar os jogos de ida, no domingo, 30, o Estrela de Março enfrenta o Vitória, no Mariano Santana, em Serrinha, já o SSA FC joga contra o Bahia em Pituaçu.

Nos jogos de volta, as partidas ocorrerão na próxima quarta-feira, 4, tendo inicio previsto para às 15h. Enquanto Conquista FC e Atlântico disputam a vaga, no Edvaldo Flores, em Vitória da Conquista, o Camaçariense joga contra o Jacuipense, no Luís Eduardo Magalhães, em Lauro de Freitas. Para encerrar as quartas de final, às 15h30, o Bahia joga novamente contra o SSA FC, em Pituaçu, já o Vitória recebe o Estrela de Março, no CT Manoel Tanajura.

Na categoria sub-17, Atlântico e SSA FC fazem o primeiro confronto no sábado, 30, às 10h30 no Viriato Corrêa, enquanto isso, no mesmo horário, Jacuipense joga contra o Estrela de Março no Estádio de Pituaçu. Para encerra os jogos do dia, às 15h, Vitória da Conquista disputa contra o Vitória na capital no Edvaldo Flores. Já no domingo, 1, para finalizar os jogos de ida, Conquista FC e Bahia se enfrentam no Edvaldo Flores, às 15h.

Os semifinalistas serão definidos na quarta-feira, 4, às 9h. SSA FC e Atlântico, que jogam em em Pituaçu, abrem a rodada junto com o Estrela de Março e Jacuipense, disputando a vaga no Mariano Santana. No truno da tarde, às 13h30, os xarás Vitória e Vitória da Conquista, jogam no CT Manoel Tanajura, já o Bahia enfrenta o Conquista Fc, no Estádio de Pituaçu.