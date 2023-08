Suécia desbanca 100% do Japão e avança para a sua quinta semifinal

Suécia e Japão se enfrentaram na madrugada desta sexta-feira, 11, visando a segunda vaga das semifinais da chave. As japonesas, que estavam com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo feminina saiu derrotada para a Suécia, seleção que eliminou os Estados Unidos, atual campeã da competição, por um placar de 2x1, os gols foram feitos por Amanda Llestedt no primeiro tempo e Filipa Angeldahl de pênalti no segundo, a responsável por diminuir a vantagem sueca foi Honoka Hayshi já nos 42 da segunda etapa.

Com o resultado, a Suécia chega na sua quinta semifinal da história do torneio e enfrentará a Espanha, que jamais tinha conseguido chegar tão longe. A partida será na terça-feira, 15, ás 5h da manhã no Eden Park Stadium.

O jogo:

O início da partida começou favorável para Suécia, que teve a bola no pé e conseguia aproveitar os espaços para, aos poucos, se infiltrar na marcação japonesa. A primeira grande chance ocorreu aos 25 minutos pelos pés da Blackstenius, que levou a melhor em uma dividida dentro da área contra a Kamagai e finalizou pela linha de fundo, assustando a defesa da seleção asiática que, até então, não tinha ficado atrás no placar nesta Copa. 7 minutos após, as suecas transformaram oportunidade em efetivamente, dessa vez com Amanda Llestedt após uma cobrança de falta, a atacante levou a melhor na briga pela gol na pequena área e estufou a rede japonesa, deixando a Suécia com a vantagem.

O Japão, que até então tinha os melhores resultados da Copa, não conseguiu implementar o seu estilo de jogo e não conseguiu finalizar ao gol no primeiro tempo, diferente da Suécia que fez incríveis 9 chutes ao gol nos primeiros 45 minutos. Em uma dessas oportunidades, a vantagem quase foi ampliada após Asllani receber ótimo lançamento na direita e finalizar em direção ao cantinho do gol defendido por Yamashita, que com as pontas dos dedos desviou a bola para a trave.

No segundo tempo, a Suécia voltou com a mesma intensidade do primeiro, aos 3 minutos Kaneryd recebeu um lançamento na entrada da grande área e mandou um forte chute no canto direito do gol, entretanto, a goleira japonesa estava bem posicionada e conseguiu realizar a defesa. Em uma das chegadas da seleção sueca na área, após uma cobrança de escanteio, a japonesa Kamagai interferiu na passagem da bola com o braço e, após revisão do árbitro de vídeo, a Esther Staubli árbitra de campo confirmou a penalidade a favor da Suécia. A responsabilidade para ampliar a vantagem ficou com Filippa Angeldahl, que finalizou para o canto esquerdo, sem chance para a goleira japonesa que nem apareceu na foto. 2x0 Suécia.

Com a pressão de estar precisando de dois gols, a seleção japonesa começou a criar oportunidades e incomodar a defesa sueca, que não tinha sido testada até então. Em uma das oportunidades dentro da área, a jogadora japonesa Ueki foi derrubada na grande área, a árbitra que estava em cima do lance marcou pênalti. Com a chance de diminuir a vantagem, Ueki colocou a bola na marca e se responsabilizou pela cobrança, à frente dela tinha Musóvic, goleira sueca que foi eleita a melhor em campo contra os Estados Unidos nas oitavas de final graças às suas grandes defesa. Com a pressão, a Ueki foi na cobrança de segurança no meio do gol, entretanto, pegou mal na bola e chutou no travessão, perdendo a chance.

O pênalti perdido, para muitos, poderia tirar as esperanças da equipe japonesa, mas não foi o que aconteceu, o lance pareceu dar mais confiança para a equipe asiática que não demorou para chegar novamente na defesa adversária. Em uma jogada pela esquerda, a bola foi cruzada para a pequena área e, após um corte errado da defesa sueca, Hayshi pegou o rebote e chutou no canto esquerdo do gol, diminuindo a desvantagem.

Ao fim do jogo, mesmo com 10 minutos de acréscimos, o Japão não conseguiu chegar novamente no gol e acabou parando na defesa sueca, que conseguiu se organizar nos últimos minutos, não abrindo espaços.