'Super-terça' de futebol tem Champions, Liberta e Copa do Brasil; veja | A TARDE

Essa terça-feira, 20, será animada para quem gosta de futebol. Durante todo o dia serão grandes partidas pela Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Premier League e Libertadores. O grande destaque vai para o jogo entre Inter de Milão e Atlético de Madrid, às 17h, no San Siro.

O duelo entre italianos e espanhóis será realizado em Milão nesta terça, com a volta em Madri, no Wanda Metropolitano. O confronto é válido pelas oitavas de final e coloca à frente o atual vice-campeão e líder do Campeonato Italiano contra um Atleti que disputou duas finais recentes, em 2014 e 2016.

Favorita no confronto, a Inter conta com a dupla Lautaro Martinez e Marcus Thuram inspirados na temporada, enquanto o Atleti tem Antoine Griezmann disputando entre os melhores jogadores do mundo.

No mesmo horário, PSV Eindhoven e Borussia Dortmund ainda se encaram na Holanda, em outra partida pelas oitavas.

Bragantino representa Brasil na Libertadores

O Red Bull Bragantino briga por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, mas para isso precisa primeiro despachar o Águilas Doradas, da Colômbia, em confronto de ida e volta que começa nesta terça, às 21h30.

Os duelos são válidos pela segunda fase da etapa preliminar da Liberta. A partida desta noite acontece no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.

No mesmo horário, também se enfrentam Always Ready, da Bolívia, e Sporting Cristal, do Peru. Mais cedo, às 19h, a Portuguesa da Venezuela recebe o Palestino, do Chile.

Manchester City paga jogo atrasado pela Premier League

Atual campeão da tríplice coroa inglesa e brigando por tudo novamente, o Manchester City entra em campo às 16h30. O time de Pep Guardiola recebe o Brentford, no Ettihad Stadium.

Caso vença este jogo que está atrasado na tabela da Premier League, o City pode reduzir a distância para o líder Liverpool para apenas um ponto.

Copa do Brasil começa nesta terça

Esta noite de terça também marca o início da primeira fase da Copa do Brasil. O tradicional Remo visita o Porto Velho em Rondônia, às 16h30, em jogo único. Nova Venécia (ES) e Botafogo (SP) também entram em campo, às 20h.