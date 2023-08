Técnico afirma que o Panamá enfrentará o Brasil de igual para igual

O Panamá fará sua primeira partida em uma Copa do Mundo Feminina na segunda-feira, 24, e não vai se deixar intimidar diante de um de seus adversários mais fortes, o Brasil, garantiu neste domingo, 23, o técnico panamenho Ignacio Quintana.

"Vamos jogar de igual para igual contra um time que está acima de nós no ranking, mas somos as mesmas 11 jogadoras em campo e vamos mostrar porque estamos aqui", disse Quintana em entrevista coletiva em Adelaide às 8h (horário de Brasília).

"O Brasil também é vulnerável, vamos tentar tirar proveito disso. Provavelmente não teremos a iniciativa, mas já passamos por isso", acrescentou o treinador de origem mexicana.

Ele lembrou que a seleção feminina dos Estados Unidos, atual campeã mundial, está com o Panamá na Concacaf, assim como a atual campeã olímpica do futebol feminino, o Canadá.

Por sua vez, a meia Aldrith Quintero, do francês Fleury 91, indicou que suas companheiras estão cientes da força de jogadoras brasileiras como Marta e outras mundialmente conhecidas.

"Mas não vamos jogar contra a Marta, vamos jogar contra o Brasil e vamos ser 11 contra 11", disse a meio-campista.

Ela confessou que ela e suas companheiras vivem a estreia na Copa do Mundo com "um pouco de nervosismo", mas com a consciência de que "vai mudar a carreira e a vida de nós todas".

O Panamá se classificou para a Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia em um playoff contra Paraguai e Papua Nova Guiné.