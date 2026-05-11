Técnico desiste da Copa do Mundo e abandona seleção faltando um mês

O sonho de disputar uma Copa do Mundo costuma ser enorme para qualquer jogador ou treinador, ainda mais se envolver uma seleção que vai estar presente em um Mundial pela primeira vez em sua história. O técnico Fred Rutten, entretanto, decidiu abandonar a ideia em cima da hora e renunciar ao cargo de comandante em Curaçao faltando um mês para o início da competição.

Na tarde desta segunda-feira, 11, a equipe anunciou oficialmente a saída do seu treinador após "discussões construtivas com a liderança da federação". Através de uma nota oficial, Curaçao informou que Fred Rutten optou por renunciar para "proteger a estabilidade e as relações profissionais saudáveis dentro do elenco e da equipe técnica".

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“Não deve haver um clima que prejudique as relações profissionais saudáveis dentro da equipe ou da equipe técnica. É por isso que renunciar é a decisão certa. O tempo está apertado e Curaçao precisa seguir em frente. Lamento como as coisas se desenrolaram, mas desejo o melhor a todos”, disse o treinador em publicação feita nas redes sociais.

Fred Rutten era o treinador de Curaçao desde fevereiro deste ano, e comandou apenas duas partidas disputadas na FIFA Series Australia 2026. Já classificada para o Mundial, a equipe perdeu por 2 a 0 para a China e foi goleada pela Austrália por 5 a 1.

Foi sob o comando de Dick Advocaat que Curaçao fez história ao se classificar pela primeira vez para a Copa do Mundo, ficando na liderança em seu grupo nas Eliminatórias da CONCACAF. Jamaica, Trinidad e Tobago, e Bermudas foram as outras seleções que disputaram vaga no Grupo B.

Após a classificação histórica, com 12 pontos em seis jogos (três vitórias, três empates e zero derrotas), Dick Advocaat renunciou ao cargo para ficar mais próximo de sua filha doente, que agora apresenta melhoras. O holandês, inclusive, é uma das alternativas para ser o novo técnico da equipe neste momento.

Fred Rutten, técnico que renunciou ao cardo em Curaçao | Foto: Divulgação | Curaçao

Veja a nota oficial divulgada por Curaçao:

"A Federashon Futbòl Kòrsou (FFK) anunciou que Fred Rutten decidiu renunciar ao cargo de técnico principal da seleção nacional de Curaçao, após discussões construtivas com a liderança da federação.

Embora o próprio Rutten não tenha sido o assunto das discussões, ele optou por renunciar para proteger a estabilidade e as relações profissionais saudáveis dentro do elenco e da equipe técnica.

“Não deve haver um clima que prejudique as relações profissionais saudáveis dentro da equipe ou da equipe técnica. É por isso que renunciar é a decisão certa. O tempo está apertado e Curaçao precisa seguir em frente. Lamento como as coisas se desenrolaram, mas desejo o melhor a todos”, disse Fred Rutten.

A FFK elogiou o profissionalismo, a liderança e o compromisso de Rutten com o futebol de Curaçao, enfatizando que ele colocou os interesses da equipe acima dos seus próprios antes de partidas importantes que se aproximam.

O conselho da FFK decidirá sobre os próximos passos hoje. O foco da federação agora é manter a calma em torno da seleção nacional e continuar construindo em direção às ambições esportivas de Curaçao.

Uma coletiva de imprensa será realizada amanhã, das 10:00 às 11:00, para maiores explicações sobre os desenvolvimentos de fevereiro de 2026 até agora. A seleção do elenco ainda não será anunciada".