Técnico do Jacuipense espera usar fragilidade do Bahia para avançar

Adversário do Bahia na noite desta quarta-feira, 1, às 21h30, em Pituaçu, pela Copa do Brasil, o time do Jacuipense espera surpreender o adversário e avançar para a segunda fase da competição. Para isso ocorrer, o técnico Jonilson Veloso prepara uma estratégia para sair com a vitória do confronto.

“É um adversário que conhecemos e sabemos do momento difícil que está passando. Por ser do mesmo estado, a gente teve a oportunidade de estudar bem o adversário para saber as suas virtudes e poder explorar as suas deficiências”, comentou o técnico do time Grená em entrevista ao portal A TARDE.

As duas equipes se enfrentaram no Campeonato Baiano, no dia 15 de janeiro, e o Tricolor venceu por 1 a 0 com gol de Rodrigo Goulart, em partida realizada no estádio Eliel Martins.

O treinador também falou da mudança do mando de campo para o duelo desta noite, onde o jogo saiu do Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, para o estádio de Pituaçu, localizado em Salvador.

“Nossa equipe se adapta a qualquer campo. A escolha foi opção da diretoria, mas quem for para o jogo vai sair contente com a nossa apresentação”.

Para avançar, o Jacuipense precisa vencer o Bahia. O empate classifica o Tricolor, por conta da melhor colocação no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além do ganho em campo, o Leão do Sisal vai acrescentar R$ 900 mil aos seus cofres. Pela participação na 1ª fase, o time recebeu R$ 750 mil.