Técnico do Jequié projeta semifinal do Baianão: "Entrar na história" | A TARDE

Campeão da Série B do Campeonato Baiano 2023, o Jequié quer entrar na história, mais uma vez. Após se classificar para a semifinal do Baianão, o clube tem chance de chegar até a final. O Jipão enfrenta o Bahia, no próximo sábado, 16, na partida de volta, e precisa vencer após sair derrotado por 1 a 0 dentro de casa.

Confiante, mas com os pés no chão, o técnico Gabardo Júnior falou, nesta quinta, 14, sobre a fase que o Jequié vive, com a oportunidade de "entrar para a história do clube", na próxima partida.

"É um desafio muito grande, uma oportunidade para a gente entrar ainda mais na história do clube. A gente fez um grande jogo, o primeiro jogo foi muito parelho, acabamos sofrendo gol no final e não está nada decidido, acho que a gente vai forte para a Fonte Nova", contou o comandante.

Projetando a partida decisiva, o técnico espera que seja um confronto com nível técnico equilibrado entre os times, mas que o Jequié consiga aproveitar melhor as chances no tempo regulamentar, e ter um resultado positivo que classifique o Jipão para a final.

"Espero de novo fazer um confronto de igual para igual e quem sabe aproveitar melhor as chances, fazer um gol, levar a decisão para os pênaltis ou ganhar no próprio jogo. Então, a gente está muito confiante que vai conseguir essa vaga e vai brigar pelo título, depois, na final", completou.

O jogo entre Bahia e Jequié pela semifinal do Campeonato Baiano está marcado para as 16h de sábado, 16, na Arena Fonte Nova. Para conquistar a classificação, o Jequié precisa vencer o Tricolor por dois gols de diferença. Se ganhar com diferença de um gol, a vaga na final será decidida nos pênaltis.