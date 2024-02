Técnico ressalta trabalho do líder: "Parte do processo do Barcelona" | A TARDE

O Barcelona de Ilhéus derrotou o Vitória de virada por 2 a 1, na última quarta-feira, 24, no Estádio Mário Pessoa. Com o resultado, se tornou o novo líder do Campeonato Baiano 2024. Em três jogos, o time do Sul do estado soma sete pontos ganhos.

O técnico Betinho concedeu entrevista exclusiva ao Portal A Tarde e fez seu resumo do jogo. Para o comandante, equipe aplicou o que foi trabalhado e foi eficiente defensivamente quando o Leão da Barra exerceu pressão na busca do empate na etapa final.

“O que foi determinante para a vitória de ontem foi a determinação dos jogadores. Tudo aquilo que nós fizemos na pré-temporada de treinamentos, eles procuraram fazer dentro desses 90 minutos, uma concentração muito forte. Nós sabíamos que, eu sempre falo para eles, que o futebol de 90 minutos tem hora que você vai ser superior ao adversário e tem hora que o adversário vai ser superior. Nesses momentos temos que ser eficientes. No momento deles, um poder de concentração e de marcação forte. Sem dúvida nenhuma, acho que foi o mais importante”, explicou.

Fundado em 2019, o Barcelona é o caçula do Baianão, com apenas quatro anos de fundação. Em sua primeira participação no estadual, chegou a semifinal, na temporada

Com um trabalho consistente nas três primeiras rodadas, a Onça Pintada assumiu a ponta do Baianão. Para Betinho, o trabalho administrativo, capitaneado pelo CEO Weliton Nascimento, reflete diretamente no campo com os jogadores.

“A liderança da competição é um todo. Os jogadores só coroam o trabalho realizado de cada um que faz parte do processo do Barcelona. Então, sem dúvida nenhuma, a diretoria tem sim a sua importância dentro dessa liderança, porque eles procuram dar a melhor condição possível para os atletas e para a condição técnica. Consequentemente, os resultados estão acontecendo”, revelou.

O Barça volta a campo no estadual atuando fora de casa. A equipe defenderá a liderança fora de casa, contra o lanterna Jacobina, no Estádio José Rocha. O comandante ressalta as dificuldades em relação ao adversário e do gramado. Contudo, o objetivo é d vencer e para seguir na liderança.

“Já falei para os atletas que esse jogo contra o Jacobina será o mais difícil. O Jacobina vive um momento ruim, com apenas um ponto e vem de um resultado ainda ruim diante do Bahia. E mais do que nunca para eles vencer a equipe líder da competição, vai trazer uma motivação e principalmente perspectivas melhores de outros resultados bons. Vamos ter muito cuidado. A condição do gramado, infelizmente, não é boa. Em cima disso vamos redobrar nossas atenções, mas sem abrir mão de atacar. Isso daí sem dúvida nenhuma. Porque nós vamos lá com pensamento de vitória”, concluiu.