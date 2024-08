Tênis: todos os brasileiros vencem e avançam no ATP de Umag

- Foto: Divulgação

Todos os brasileiros venceram suas partidas válidas pelo ATP de Umag, nesta segunda-feira, 22, e avançaram no torneio de tênis.



Na categoria individual, Thiago Monteiro se classificou para as oitavas, após vitória de virada. Ele começou perdendo o primeiro set, por 3 a 6. O seguinte terminou com o mesmo placar, só que a favor do brasileiro No terceiro e derradeiro set, o tenista cearense bateu o tcheco Tomas Machac por 6 a 4. Monteiro enfrentará o húngaro Fabian Marozsan pelas oitavas-de-final, nesta terça-feira, 23.



Já os brasileiros Marcelo Zormann e Fernando Romboli garantiram vaga nas quartas-de-final, após derrotarem a dupla formada colombiano Cristian Rodríguez e o venezuelano Luis David Martínez. A dupla brasileira venceu o primeiro set por 6 a 3, perdeu o segundo pelo mesmo placar e garantiu a vitória no terceiro set, com o placar de 10 a 4.