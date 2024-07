Thiago Monteiro se classifica para os Jogos de Paris 2024

Tenista cearense Thiago Monteiro se clasificou para as Olimpíadas de Paris - Foto: Divulgação / Confederação Brasileira de Tênis / @cbtenis

O tênis brasileiro tem mais um representante classificado para os Jogos Olímpicos. A Federação Internacional de Tênis (ITF) confirmou a participação do cearense Thiago Monteiro em de Paris 2024.

Monteiro se qualificou aos Jogos com o bronze conquistado no Pan-Americano de Santiago, no Chile, em 2023. Facundo Acosta, campeão da competição, não se classificou por conta da Argentina exceder o limite de atletas na categoria. Pelo ranking, o chileno Tomás Barrios Vera, medalha de bronze, se garantiu através do ranking.

Thiago Monteiro tem 30 anos e vive a melhor fase como tenista profissional. Pela primeira vez, chegou a fase de oitavas de final do Masters 1000 de Roma, quebrando uma escrita de oito anos sem o Brasil conseguir tal feito. Thiago iniciou 2024 em 122º lugar no ranking mundial. Com os bons resultados, saltou para 79ª colocação.

Após o Aberto de Roma, foi eliminado de Roland Garros na primeira rodada, quando foi superado pelo o sérvio Miomir Kecmanovic, atual 54º colocado no ranking, por 3 sets a 1.

Além de Thiago Monteiro, o Brasil terá como representantes no tênis Bia Haddad Maia e Laura Pigossi.