Thiago Wild perde para dinamarquês está eliminado de Wimbledon

Thiago Wild partiipou pela primira vez do torneio de Wimbledon - Foto: GLYN KIRK / AFP

A participação de Thiago Wild na competição mais tradicional do tênis chegou ao final. O brasileiro foi derrotado pelo dinamarquês Holger Rune e está eliminado do torneio de Wimbledon. Wild perdeu por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6, 2/6 e 2/6.

Essa foi a primeira participação de Thiago Wild em Wi,mbledon. O Brasil não tem mais representantes na categoria simples masculina. Vale salientar que os tenistas Felipe Meligeni e Thiago Monteiro foram eliminados nas primeiras fases da competição.

Bia Haddad conhece adversária na terceira rodada

Beatriz Haddad avançou a terceira fase de Wimbledon. A colombiana Camila Osorio, adversária da brasileira, abandonou a competição devido a uma lesão muscular na coxa.

Bia enfrentará na 3ª rodada a norte-americana Danielle Collins. Ela segue na competição de duplas ao lado de Ingrid Gamarra Martins.