Times baianos vão a campo pela Série D neste domingo; confira os jogos

Os três representantes baianos entram em campo pela Série D | Foto: Divulgação

As equipes baianas entram em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo, 16, pela segunda rodada do returno da competição nacional. Juazeirense, Jacuipense e Itabuna jogam no mesmo horário e miram o G-4 da quarta divisão.

Em ascensão, Cancão luta pelo G-4

Embalado com duas vitórias seguidas e há quatro sem saber o que é uma derrota, a Juazeirense faz o clássico do Vale do São Francisco contra o Petrolina, no Adauto Moraes, às 16h. A equipe do técnico João Carlos Ângelo venceu o Itabaiana fora de casa e se derrotar a fera sertaneja, pode encostar de vez na briga pelo G-4 do grupo A4. O Cancão de Fogo atualmente é o 6° colocado, com nove pontos somados.



Jacupa encara líder fora de casa

No mesmo grupo, o Jacuipense viaja até Sergipe e encara o líder Itabaiana, na Arena Batistão, em Aracaju. Ocupando a terceira colocação com 14 pontos, o Leão do Sisal que venceu o Retrô em Pituaçu na última partida, precisa pontuar para se manter entre os melhores.

Imbatível, Itabuna quer seguir em alta

Líder invicto do grupo A6 com 16 pontos ganhos, O Itabuna viaja até o Espírito Santo, onde faz um confronto direto contra o Serra, às 16h, no Robertão. O Dragão do Sul vem de empate por 1 a 1 com o Democrata de Sete Lagoas-MG e viu o Nova Iguaçu encostar, chegando aos 15 pontos. Os capixabas fecham o G-4 e estão há três jogos sem vencer.