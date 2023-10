Tite acerta com o Flamengo e deve assumir o clube nos próximos dias | A TARDE

Ex-treinador da Seleção Brasileira, Tite está prestes a assumir o comando técnico do Flamengo. As negociações estão em estágio avançado e faltam apenas alguns detalhes para a assinatura do contrato que o colocará à frente do rubro-negro carioca já em outubro deste ano. A informação é do portal ge.

Matheus Bacchi, César Sampaio e Cléber Xavier serão os auxiliares de Tite, enquanto Fábio Mahseredjian assumirá a preparação física. O contrato do técnico com o Flamengo deve ser válido até o fim de 2024, quando termina o mandato do presidente Rodolfo Landim.

A decisão de Tite em aceitar o desafio de treinar o Flamengo foi apoiada pela sua família e o ex-técnico da seleção brasileira entende que assumir o comando do clube neste momento é uma oportunidade única de potencializar a temporada de 2024.



O início efetivo do trabalho está previsto para o início da data Fifa, em 9 de outubro. Tite vê esse período como ideal para iniciar suas atividades, aproveitando a pausa nas competições para conhecer o elenco e implementar seus métodos.



Nas últimas semanas, o treinador foi procurado por times de fora do Brasil e também pelo Corinthians, clube onde teve o maior sucesso de sua carreira. O Orlando City, dos Estados Unidos, intensificou a abordagem, mas não conseguiu convencer Tite.