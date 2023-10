Tite diz que objetivo é classificar o Flamengo para a Libertadores | A TARDE

Anunciado como novo treinador do Flamengo, Tite foi apresentado aos jogadores e já deu início aos trabalhos na equipe carioca no CT Ninho do Urubu. Com vínculo assinado até o fim de 2024 com o Rubro-Negro, o gaúcho de 62 anos já tem um objetivo em mente: classificar o time para a Taça Libertadores. Ele revelou estar com saudade da rotina de treinamentos e das atividades relacionadas ao futebol.

“Saudade, sim, o campo é fascinante. A oportunidade profissional do Flamengo é enorme, a responsabilidade é da mesma forma. Tenho consciência disso. Posso prometer que o Adenor, enquanto pessoa e caráter, ele vai estar na sua plenitude. Tomara que o Tite tenha competência para ajudar na busca da classificação (Libertadores), que é o objetivo inicial. E tem ainda um sonho, que pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar. Esse é o nosso real. Objetivo é de classificação direta pela grandeza do Flamengo”, declarou o treinador.

Tite já trabalhou na Seleção Brasileira com jogadores como Santos, Gabigol, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Ele negou que tenha conversado com esses jogadores para facilitar sua chegada ao Flamengo e espera que o trabalho seja o melhor possível.

“Não, eu conversei com Marcos Braz, conversei com o presidente Rodolfo Landim, depois com o Bruno Spindel e demos a sequência toda do trabalho. Também entendo que a privacidade e o respeito do atleta deva se estabelecer dentro da hierarquia. Tenho 12 ou 13 atletas que tive contato na seleção brasileira, talvez até mais. Isso dá um aproach inicial de saber como é o comportamento e da forma de trabalho. Mas tomara que a gente seja feliz na sequência do trabalho", comentou.

Já Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falou das suas expectativas acerca da chegada de Tite. Motivado, o gestor acredita que a transparência nas conversas com o profissional será determinante para o trabalho fluir.

“Estou muito confiante pelo que vi nessas primeiras horas aqui. A maneira com que ele andou aqui dentro do CT e com a qual se relacionou com outras pessoas. A maneira com que tivemos as reuniões com todos os departamentos do futebol. Essa junção e essa comunicação são muito importantes. Quando você demonstra unidade e clareza nas tomadas de decisão tudo será mais transparente", comentou.

O Mengão volta a campo no próximo dia 19 de outubro, uma quinta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão, às 19h, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.