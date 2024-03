Titular da Sempre celebra a 1ª etapa do Circuito Baiano de Tênis | A TARDE

A 1ª etapa do Circuito Baiano de Tênis 2024 foi lançada nesta sexta-feira, 15. A cerimônia de abertura foi na Arena Parque Santiago, palco das partidas da competição. O evento contou com a presença de atletas, autoridades e apaixonados pela modalidade.

Quem esteve na abertura da competição foi secretário municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães. Ele destacou a importância da realização de eventos do tipo e crê que isso fortalece a popularização do tênis, visto como um esporte de cunho elitista.

"Acredito que um evento como esse é importante a participação da Prefeitura, porque de alguma forma a gente está incentivando, apoiando o esporte da cidade e também, de alguma forma, democratizando e popularizando uma modalidade que muitas vezes é vista como uma modalidade ainda muito elitizada que é o tênis. Pensamos também em novas parcerias, estamos pensando isso com a Federação Bahia de Tênis. Temos um complexo tênis na Boca do Rio da Prefeitura. A ideia é que a gente possa, de fato, popularizar cada vez mais esse esporte e eventos como esse qualificam a modalidade e aproxima cada vez mais da cidade", disse o secretário em entrevista ao Portal A TARDE.

Tradicional em eventos esportivos, a capital baiana irá sediar competições de automobilismo e o OceanMan, uma etapa internacional de natação em águas abertas, revela Júnior Magalhães. O titular da Sempre também ressaltou os investimentos feitos pela prefeitura de Salvador para o incentivo ao esporte na cidade.

"Ano passado criamos o Bolsa Atleta. Hoje nós estamos com 235 atletas da cidade recebendo o Bolsa Atleta do município de Salvador. Temos uma ajuda de custo para viagens, inclusive temos nesse momento atletas viajando para fora do Brasil, Passamos já de 100 atletas patrocinados pelo município. Desde o ano passado temos feito patrocínio nos eventos. Esta semana teremos a Corrida da Mulher. No dia 31 teremos o OceanMan, que é uma das únicas etapas no Brasil, em Salvador, um evento, é uma competição internacional de natação em águas abertas", revelou.

Aprovada ano passado, A Lei Esporte Salvador faz a isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), através do Viva Esporte, para empresas que apoiarem as modalidades esportivas na capital baiana. Podem ser destinados até R$ 300 mil por projeto, o que resultaria anualmente em investimentos de até R$10 milhões. O objetivo seria apoiar atletas e paratletas, projetos e eventos esportivos, além de gestão e requalificação de equipamentos esportivos de Salvador.



"Lançamos um pacote de ações, uma lei de incentivo municipal chamada Viva Esporte. Através do Viva Esporte está sendo possível também apoiar esse evento. Essa lei devolve para o empresário que patrocinou o esporte 100% do valor investido através do ISS. Criamos o conselho municipal do esporte, temos um fundo municipal do esporte. Ou seja, a Salvador tem hoje uma legislação que trata o esporte como prioridade. Esse tem sido um caminho nosso e acredito que teremos avanços grandes. Acho que o esporte, de fato, ele tem que ser prioridade em Salvador. Hoje ele é", concluiu.