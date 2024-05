Titular do Real Madrid vira dúvida para final da Champions; confira | A TARDE

O jogador da seleção francesa e do Real Madrid Aurélien Tchouaméni sofreu uma "lesão por esforço no pé esquerdo", anunciou o seu clube nesta quinta-feira, 9, sem especificar a duração da sua ausência, a pouco mais de um mês do início da Euro-2024 (que será disputada de 14 de junho a 14 de julho na Alemanha).



O volante de 24 anos também é dúvida para a final da Liga dos Campeões, marcada para o dia 1º de junho, contra o Borussia Dortmund, para a qual o Real Madrid se classificou na quarta-feira ao vencer o Bayern de Munique de virada (2-1) no estádio Santiago Bernabéu.

Tchouaméni, ex-jogador do Bordeaux e do Monaco e que também joga como zagueiro, já havia sofrido uma lesão semelhante em outubro de 2023: uma fratura do segundo metatarso, osso central do pé. Nessa ocasião, o meia ficou afastado dos gramados durante o período de um mês e meio, perdendo inclusive jogos dos 'Bleus' em novembro.



Esta nova ausência, embora ainda hipotética, seria um duro golpe para o seu clube e para a seleção francesa, na qual é uma peça fundamental, depois de o zagueiro do PSG Lucas Hernández sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Aurélien Tchouaméni foi substituído por outro jogador da seleção francesa, Eduardo Camavinga, aos 70 minutos na vitória de virada do Real Madrid no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra o Bayern (2-1).

Publicações relacionadas