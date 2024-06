TJD-BA pune atletas da dupla Ba-Vi por eventos na final do Baianão | A TARDE

O Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA) condenou jogadores da dupla Ba-Vi envolvidos em eventualidades ocorridas no clássico válido pela decisão do Campeonato Baiano de 2024, disputado na Arena Fonte Nova. Seis atletas do Vitória e dois do Bahia foram punidos.

No lado do Vitória, as sanções foram impostas pelos atletas comemorarem em frente a torcida organizada Bamor. Alerrandro, Iury Castilho e Wagner Leonardo pegaram três jogos de suspensão, enquanto Matheusinho, Daniel Jr e Rodrigo Andrade pegaram um gancho duas partidas. A advogada Pamella Saleão afirmou que o clube irá recorrer da decisão.

No Bahia, o goleiro Adriel pegou suspensão de dois jogos. Já o atacante Biel pegou quatro partidas de suspensão e foi multado no valor de R$ 4 mil. Até o fechamento desta matéria, o departamento jurídico do Esquadrão não informou se vai recorrer.

Vale salientar que as punições serão aplicadas somente no Campeonato Baiano de 2025.

