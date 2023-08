"Todos querem ganhar do Flamengo", diz Georgette Vidor

Pelas mãos de Georgette Vidor passaram várias gerações de ginastas. Luiza Parente, primeira brasileira a chegar a uma final olímpica, Soraya Carvalho, Daniele Hipólito, Jade Barbosa., todas conseguiram projeção na ginática artística defendendo as cores do Flamengo.

Atualmente, o clube conta, além de Jade, com Flávia Saraiva, que sofreu uma lesão durante a última Olimpíada , em Tóquio, ficando em sétimo lugar na trave, e a estrela da equipe, Rebeca Andrade, primeira brasileira campeã olímpica na ginástica, com ouro no salto sobre o cavalo, e única a ganhar duas medalhas na mesma edição dos jogos, levando também a prata no individua geral.

Rebeca é de longe a mais festejada do Brasileiro que acontece até este domingo, 20, na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, mas para Georgette Vidor, coordenadora técnica do Flamengo, o campeonato é a oportunidade de avaliar também o nível dos demais atletas antes do Mundial, que acontece mês que vem, em Antuérpia, na Bélgica, valendo vaga para a Olimpíada de Paris, ano que vem.

Georgette aponta o Flamengo como referência na ginástica e destaca o caráter formador do clube. "O Flamengo tem uma história muito forte e, em função disso, o apóio é muito grande", diz Georgette, que relata um aumento na procura, sobretudo por meninas, pela ginástica, após a consagração de Rebeca.

"Muitas meninas quiseram fazer ginástica, as que já faziam passaram a sonhar mais alto e isso fortalece nosso trabalho dentro do clube", avalia a treinadora, que conta com equipe multidisplinar, além de uma estrutura completa de aparelhos. Com tanto investimento, a exigência também é maior.

"É duro treinar no Flamengo. A gente exige muito em função do que a gente oferece. Só fica lá quem realmente tem condição de dar resultado", adverte Georgette, que projeta um futuro de ainda mais conquistas.,"Hoje o feminino do Flamengo tem ginástica pra 10 anos". O efeito disso,segundo Georgette, é a elevação do nível dos outros clubes. "O país inteiro quer ganhar do Flamengo e isso é muito bom", acrescenta a treinadora.