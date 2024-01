Top10 do mundo, Bia Haddad estreia com vitória no Australian Open | A TARDE

Na estreia do primeiro Grand Slam da temporada, o Australian Open, a brasileira Beatriz Haddad venceu por 2 sets a 1 contra a tcheca Linda Fruhvirtova, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/2. Sendo top10 do mundo, Bia soube controlar a pressão do jogo e garantir a vitória de forma não tão dramática.

Recentemente, em território australiano, a tenista brasileira foi campeã por duplas no ATP de Adelaide, quando venceu as francesas Mladenovic e Garcia ao lado da norte-americana Townsend, conquistando o primeiro troféu de 2024.

Com pouco mais de duas horas de partida, Bia começou melhor e conseguiu três quebras de serviço no primeiro set. Vencendo por 5/2, a brasileira precisou enfrentar um rally emocionante contra a tcheca e fechar a parcial com a vitória em 6 a 2.

No segundo período, a adversária demonstrou foco e garra, o que dificultou a vida da principal tenista brasileira da atualidade. Apesar de um início disputado, Linda conseguiu duas quebras de serviço e deixou a partida empatada após fechar o segundo set em 6/3.

No último período, precisando vencer para avançar de fase, Bia voltou ao bom momento do início do jogo e confirmou o serviço, vendo a tenista tcheca avançar logo em seguida. Com uma sequência de bons saques, a brasileira vencia o confronto em 3/2 quando a chance de abrir uma enorme vantagem surgiu ao quebrar a vez da adversária.

O ponto do jogo veio de uma bola paralela, um dos pontos fortes de Bia, fechando a partida de estreia no Grand Slam ao vencer o último set em 6/2.

Na segunda rodada, a brasileira irá enfrentar a russa Alina Korneeva, número 160 do mundo, na manhã desta terça-feira, 16, ainda sem horário definido. A atual campanha já é melhor do que a passada, quando caiu ainda na primeira rodada contra a espanhola Parrizas-Diaz.